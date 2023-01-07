Владимир Путин назначил федеральных судей в районные суды ЕАО Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал «Указ о назначении судей федеральных судов» от 4 января 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По решению главы государства, на шестилетний срок на должности федеральных судей в ЕАО назначены:

- Серебрякова Юлия Александровна – судья Биробиджанского районного суда (ранее помощница судьи);

- Февралева Светлана Сергеевна – судья Ленинского районного суда.

Кандидатуры ранее были рассмотрены квалификационной коллегией судей ЕАО. После этого их рекомендовали к назначению на должности. Известно, что они имеют профильное образование и положительные характеристики на предыдущих местах работы.

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