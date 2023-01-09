Компания «Тайга» запускает вертолетные авиаперевозки в Хабаровском крае Фото: авиакомпания «Тайга»

С января 2023 года авиакомпания «Тайга» запускает перевозки пассажиров, багажа и грузов из Николаевска в Тугур, Чумикан, Тором и Удское. Полеты будут осуществляться на вертолетах Ми-8. Билеты на рейсы субсидируются из краевого бюджета.

- Рейсы будут выполнять 10 и 24 января, 14 и 28 февраля, 14 и 28 марта, 11 и 25 апреля, 2, 16 и 30 мая, 13 и 27 июня, 11 и 25 июля, 1, 15 и 29 августа, 12 и 26 сентября, 10 и 24 октября, 14 и 28 ноября, 12 и 26 декабря, - рассказали в авиакомпании «Тайга».

Стоимость билетов из Николаевска в Тугур составит 2 945 рублей, в Чумикан - 4 348, Удское - 4 627, Тором - 4 965. Из Тугура в Чумикан можно будет добраться за 1 922 рубля, в Удское - за 2 326, Тором - 1 421. Из Чумикана в Удское билет обойдется в 1 062, а в Тором - 504 рубля. Билет из Удского в Тором стоит 970 рублей.

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