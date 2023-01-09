23-летнего наркоторговца поймали в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отдел полиции по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что 23-летний мужчина может быть причастен к торговле N-метилэфедроном. Проверка подтвердила информацию. Правоохранители установили, что хабаровчанин купил 0,33 грамма синтетического наркотика, чтобы расфасовать его на дозы и продать. С обвиняемым через мессенджер связался потенциальный покупатель. Мужчины договорились встретиться. Чтобы не привлекать внимание прохожих, для сделки они выбрали уединенное место на окраине города.

- Подозреваемого задержали в ноябре 2022 года по месту жительства. У него дома были найдены свертки и стеклянные колбы со следами наркотических веществ, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Материалы по нему передали в суд для рассмотрения. В случае признания вины хабаровчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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