228 тонн гуманитарной помощи собрали в Хабаровском крае за 2022 год Фото: Правительство Хабаровского края

Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ подвели итоги работы за 2022 год в Хабаровском крае. В феврале был открыт склад гумпомощи, где принимали одежду и предметы первой необходимости для вынужденных переселенцев. Было собрано и отправлено 180 тонн от жителей региона. Для приехавших в край жителей ЛНР и ДНР летом было собрано шесть тонн одежды. А с сентября удалось собрать 42 тонны гуманитарки для мобилизованных и их семей.

Помощь собирали простые жители и предприниматели края. К акции подключились 20 крупных коммерческих и общественных организаций. 6,4 тысячи бойцов получили «индивидуальные пакеты мобилизованного». Всего из края было отправлено 20 партий гумпомощи.

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