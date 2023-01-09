Регоператор установит баки для сбора елок в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регоператор по обращению с отходами установит две специальные емкости для сбора елок. Собранные деревья передадут в зоосад Приамурский. Баки появятся на 40 лет Победы, 6 и Артемовской, 132. Сдать елки смогут жители всех районов города 15 января с 12:00. Вывезут их 16 числа. Следующий сбор запланирован на 22 января.

- Мы организуем сбор отслуживших новогодних елей вместе с зоосадом. В течение января будут установлены емкости для сбора крупногабаритных отходов в Индустриальном и Краснофлотском районах. Продавцы елок также могут передать оставшиеся деревья для вторичного использования, - сказала Алена Субботина, глава экологического управления регоператора.

С 10 по 31 января сбор также организован возле ТЦ «Леруа Мерлен» на Трехгорной, 100 и на территории ТСЖ «Благо» на Калараша, 13.

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