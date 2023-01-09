Санавиации Хабаровского края за праздники поступило 28 вызовов
Фото: Правительство Хабаровского края
Санавиация традиционно встретила новогодние праздники на рабочем посту. Всего специалистам поступило 28 вызовов, 16 человек было эвакуировано. Среди них семь пациентов были с болезнями системы кровообращения и еще две женщины с осложнениями во время беременности.
Как отметили в краевом минздраве, в этом году вызовов было примерно в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Также в ведомстве подвели общие итоги каникул. В травмпункт для взрослых ежедневно обращались около 80 человек с различными травмами. По большей части к травматологам обращались с растяжениями и травмами, полученными на катках и скользких тротуарах.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru