Санавиации Хабаровского края за праздники поступило 28 вызовов Фото: Правительство Хабаровского края

Санавиация традиционно встретила новогодние праздники на рабочем посту. Всего специалистам поступило 28 вызовов, 16 человек было эвакуировано. Среди них семь пациентов были с болезнями системы кровообращения и еще две женщины с осложнениями во время беременности.

Как отметили в краевом минздраве, в этом году вызовов было примерно в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Также в ведомстве подвели общие итоги каникул. В травмпункт для взрослых ежедневно обращались около 80 человек с различными травмами. По большей части к травматологам обращались с растяжениями и травмами, полученными на катках и скользких тротуарах.

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