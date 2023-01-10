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НовостиОбщество10 января 2023 0:30

Больше 20 дипломов получил Хабаровск по итогам смотра-конкурса «Город, где хочется жить»

Сергей Кравчук поблагодарил представителей администрации за проделанную работу
Александра ЯВИЩЕНКО
Больше 20 дипломов получил Хабаровск по итогам смотра-конкурса «Город, где хочется жить»

Больше 20 дипломов получил Хабаровск по итогам смотра-конкурса «Город, где хочется жить»

Фото: Администрация Хабаровска

По итогам Международного смотра-конкурса городских практик «Город, где хочется жить» Хабаровск был отмечен дипломами в 21 номинации. Цель мероприятия - найти решение проблем в масштабах города на примере успешно примененных практик. Комиссия оценивала не масштаб проектов, а их реальную пользу.

- Благодарю вас, коллеги, за проделанную работу. Теперь нашим опытом смогут воспользоваться другие муниципалитеты. Прошу вас продолжить эту работу и в следующем году, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Одной из победивших стала практика «Мы в спорте», разработанная комитетом по управлению Краснофлотским районом. Она предназначена для несовершеннолетних, склонных к нарушениям закона. Цель проекта - вовлечение молодежи в спортивную деятельность и создание позитивного мышления.

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