Больше 20 дипломов получил Хабаровск по итогам смотра-конкурса «Город, где хочется жить» Фото: Администрация Хабаровска

По итогам Международного смотра-конкурса городских практик «Город, где хочется жить» Хабаровск был отмечен дипломами в 21 номинации. Цель мероприятия - найти решение проблем в масштабах города на примере успешно примененных практик. Комиссия оценивала не масштаб проектов, а их реальную пользу.

- Благодарю вас, коллеги, за проделанную работу. Теперь нашим опытом смогут воспользоваться другие муниципалитеты. Прошу вас продолжить эту работу и в следующем году, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Одной из победивших стала практика «Мы в спорте», разработанная комитетом по управлению Краснофлотским районом. Она предназначена для несовершеннолетних, склонных к нарушениям закона. Цель проекта - вовлечение молодежи в спортивную деятельность и создание позитивного мышления.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.