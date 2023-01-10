Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 января по 22 февраля в Хабаровском крае пройдет третий этап Всероссийской олимпиады школьников. Участие в нем примут 1,2 тысячи учеников 9-11 классов, которые показали хорошие результаты на городском этапе. Проверить знания дети смогут по 22 предметам. В январе пройдут олимпиады по французскому, немецкому, китайскому и русскому языкам, мировой художественной культуре, экономике, астрономии, информатике, истории, химии, физике и биологии.

- Всероссийская олимпиада школьников считается самым масштабным состязанием в стране. В прошлом учебном году 12 наших старшеклассников стали победителями и призерами финала, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Участники третьего этапа олимпиады, которые наберут необходимое количество баллов, смогут представить регион в заключительном туре.

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