Жительница Магадана украла из бюджета 5,4 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшая начальница отдела Магаданского областного медицинского информационно-аналитического центра может на несколько лет отправиться в колонию. Женщина незаконно получала зарплату за троих человек. За четыре года она присвоила 5,4 миллиона рублей.

С февраля 2018 по март 2022 года обвиняемая осуществляла бухгалтерское сопровождение Магаданского областного диспансера психиатрии и наркологии. Используя служебное положение, она фиктивно трудоустроила троих знакомых, за которых несколько лет получала зарплаты, премии и отпускные.

- На женщину завели уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество», - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Материалы следствия с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

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