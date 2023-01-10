Школьники из Хабаровского края стали призерами премии «Экология - дело каждого»

Школьники из Хабаровского края стали призерами Премии Росприроднадзора Фото: Правительство Хабаровского края

Призерами Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» стали ученики хабаровского «Центра работы с населением «Содружество» и учащиеся школы №30 из Комсомольска. Их отметило жюри за творческий рассказ о своей деятельности.

- В этом сезоне востребованными оказались творческие номинации. Участники сочиняли стихи, пели и танцевали, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Работы наших ребят стали одними из лучших среди 45,5 тысячи поступивших заявок. Школьники проводят уроки экологии, устраивают конкурсы и концерты, ходят на экскурсии и ведут всестороннюю деятельность, направленную на экологическое воспитание.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.