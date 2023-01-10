Школьники из Хабаровского края стали призерами премии «Экология - дело каждого»

Школьники из Хабаровского края стали призерами Премии Росприроднадзора
Фото: Правительство Хабаровского края
Призерами Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» стали ученики хабаровского «Центра работы с населением «Содружество» и учащиеся школы №30 из Комсомольска. Их отметило жюри за творческий рассказ о своей деятельности.
- В этом сезоне востребованными оказались творческие номинации. Участники сочиняли стихи, пели и танцевали, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Работы наших ребят стали одними из лучших среди 45,5 тысячи поступивших заявок. Школьники проводят уроки экологии, устраивают конкурсы и концерты, ходят на экскурсии и ведут всестороннюю деятельность, направленную на экологическое воспитание.
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