В 2022 году мораторий отменил 154 проверки бизнеса в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае за минувший год благодаря федеральному мораторию было отменено 154 проверки бизнеса. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, еще 112 проверок остановили в момент проведения. В итоге общее количество проверок в 2022 году сократилось в регионе в 16 раз.

- В 2021 году у нас прошло 5278 контрольно-надзорных мероприятий, а за аналогичный период 2022 года - 328. К примеру, в отношении работодателей, не выполнявших требования по трудоустройству инвалидов, протоколы не составлялись вообще, а выписывались только предостережения. Так же обстоит дело и в области организации дорожного движения - вместо четырех плановых проверок органов местного самоуправления будут проведены только профилактические визиты, - сказал Владимир Есин, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы.

Уменьшение числа проверок бизнеса повлияло на рост профилактических мероприятий, такое взаимодействие стало основным в диалоге бизнеса и надзорных органов. Таких мероприятий стало почти в два раза больше. Согласно решению президента России, в 2023 году действие моратория на проверки продлевается.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.