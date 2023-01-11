Больше тысячи семей получат единое пособие в Хабаровском крае и ЕАО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Социальный фонд России назначил единое пособие на более чем тысячу детей до 17 лет из Хабаровского края и ЕАО. Первые выплаты семьи получат к концу недели. Также заявки одобрили полутора тысячам беременных женщин. Всего в отделение Социального фонда поступило больше 9,5 тысячи заявлений на новую выплату.

- За первые дни января были одобрены выплаты на 23 первенца до трех лет, которые родились до конца 2022 года. Эта помощь входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. Если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. В таком случае не учитывается имущество, а одобрение заявки можно получить при наличии более высоких доходов у семьи, - рассказали в Социальном фонде России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пособие можно получить, если дети и родители являются российскими гражданами и постоянно проживают на территории страны.

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