Дым валил клубами из-под полов: житель ЕАО едва не задохнулся ночью в своей квартире

Чутко спящий мужчина спас соседа от гибели в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около четырех утра 10 января в пожарно-спасательную службу ЕАО поступил вызов от жильцов двухквартирного дома на улице Блюхера в поселке Волочаевка-1. Мужчина проснулся от едкого запаха дыма, который шел из другой квартиры. Он разбудил соседа стуком в дверь, и они вышли из дома на улицу. Найти источник дыма у них не получилось, так как дышать в помещении было нечем.

- По адресу выехали шесть человек на трех пожарных машинах. Спасатели нашли источник возгорания и ликвидировали его. Распространения огня удалось избежать, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Выяснилось, что дым шел из-под полов, где проходила проводка. От огня пострадал только электрокабель. Предположительно, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети.

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