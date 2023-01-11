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НовостиПроисшествия10 января 2023 23:03

Проснулись от треска горящего дерева: семья из ЕАО едва не осталась без дома из-за печи

Семья с ребенком спаслась из горящего дома посреди ночи в ЕАО
Александра ЯВИЩЕНКО
Семья с ребенком спаслась из горящего дома посреди ночи в ЕАО

Семья с ребенком спаслась из горящего дома посреди ночи в ЕАО

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вызов поступил на пульт пожарно-спасательной службы 10 января в 2:54. Горел дом на улице Новой в Ленинском районе. Глава семьи проснулся от треска горящего дерева и запаха дыма. Он разбудил жену и ребенка и вывел их на улицу.

- Приехавшие пожарные быстро справились с огнем. Источник возгорания находился на чердаке дома возле дымохода, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Спасатели смогли предотвратить распространение пламени на жилое помещение. От огня пострадала только крыша. В ней образовалась дыра диаметром около метра. Предварительно, причиной пожара стала неисправность трубы отопительной печи.

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