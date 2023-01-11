Нашли друг друга: «Лексус» и «Тойота» разбились в Хабаровске

Две иномарки перекрыли одну из главных улиц Хабаровска в результате аварии Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вечером 10 января на улице Большой дорогу не поделили «Лексус» и «Тойота». Машины сильно смялись после лобового удара, но «Тойоте» повезло меньше - ее капот буквально превратился в гармошку. Из-за ДТП две полосы дороги во встречном направлении парализовало, что в итоге привело к большой пробке.

- В аварии никто не пострадал, - рассказали в УГИБДД Хабаровска.

Участники ДТП не стали дожидаться приезда сотрудников автоинспекции и решили вопрос на месте. Они оформили европротокол и разъехались.

Водителей призывают соблюдать осторожность и правила ПДД. От этого зависят жизни и здоровье всех участников дорожного движения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.