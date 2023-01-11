Архитекторы, художники и урбанисты Хабаровского края могут подать «Идеи, преображающие города» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект «Идеи, преображающие города» помогает найти талантливых молодых людей, которые хотят преобразить свои города и населенные пункты. В конкурсе могут принять участие дизайнеры, урбанисты, архитекторы, художники и неравнодушные жители Хабаровского края от 10 до 35 лет. Нужно разработать проект по развитию новых общественных пространств или улучшению качества городской среды.

- Конкурс пройдет в два этапа: заочный до 25 апреля включительно, а очный - 7-9 июня в рамках Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ-Москва, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Заявку на участие можно подать на сайте россия-территория-развития.рф.

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