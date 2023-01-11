Работу ярмарки «АмурФест. Зима» продлили до 15 января в Хабаровске Фото: amurfest.ru

Планировалось, что фестиваль «АмурФест. Зима» закончится 8 января, но позже организаторы решили перенести дату закрытия на 15 число. Нарядные домики с товарами местных производителей простоят на площади Ленина до конца недели. В фестивале принимают участие более 20 мастеров декоративно-прикладного искусства, изготовители одежды, украшений и других уникальных товаров.

- Чтобы сохранить атмосферу праздника, мы решили продолжить работу мастеров и рестораторов, - сказали организаторы «АмурФест. Зима».

В пятницу, 13 января, ярмарка будет работать с 17:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье - с 12:00 до 20:00.

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