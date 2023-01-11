Сергей Кравчук отчитал хабаровского подрядчика за плохую работу Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отчитал подрядчика, который строит новый зал бокса в переулке Молдавском, 7. Глава города остался недоволен темпами и качеством работ.

- Так строить нельзя! Работы затягиваются, качество оставляет желать лучшего. Вот посмотрите - окна установлены с нарушением, между стыками дыры. Здесь нужно полностью все переделать. Работы здесь еще очень много. Нужно наверстывать сроки! - сказал Сергей Кравчук.

По условиям договора с подрядчиком, зал должен быть готов к концу апреля. Глава краевой столицы поручил замам следить за продвижением работ и докладывать, если что-то идет не по плану.

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