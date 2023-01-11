Личность не установлена: грузовик сбил мужчину в Комсомольске

Неопознанный мужчина получил тяжелые травмы в результате наезда грузовика Фото: УГИБДД по Комсомольску
10 января около 20:10 на улице Водонасосной произошла авария, в которой пострадал неизвестный мужчина. 32-летний водитель грузовика «Ниссан Атлас» ехал со стороны Культурной по направлению к Лазо. На улице было темно, а свет фар недостаточно освещал проезжую часть. Мужчина за рулем авто не заметил пешехода, который шел по дороге в попутном направлении, в результате чего сбил его в районе дома №1 на Культурной.
- На одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов,- рассказали в УГИБДД Комсомольска.
Сбитого мужчину с тяжелыми травмами увезли в больницу. Его личность пока не установлена.
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