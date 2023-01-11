Технологии предсказания погоды изучат школьники Хабаровского края
Фото: Евгения ГУСЕВА
Первый в этом году «Урок цифры» в Хабаровском крае будет посвящен технологиям, предсказывающим погоду. Принять участие в уроке можно самостоятельно на сайте урокцифры.рф до 5 февраля. Также занятия проведут в школах региона.
- Ученики познакомятся с профессиями метеоролога, инженера, аналитика данных, специалиста по вычислительной математике, по машинному обучению и менеджера. Школьникам расскажут о роли технологий в работе метеорологических станций, продемонстрируют работу метеорадаров и метеозондов, объяснят, почему при вычислениях случаются погрешности, и как их устранить, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
Занятия рассчитаны на детей разных возрастов: 1-4, 5-8 и 9-11 классы.
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