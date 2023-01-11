Сбежал, бросив машину: два человека пострадали в аварии по вине неизвестного водителя в Хабаровске

Авария с пострадавшими произошла в Хабаровске 10 января Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

10 января, примерно в 20:40, на Совхозной разбились две машины. Неизвестный водитель «Ниссан Примера» в районе дома №13/3 по Первостроителей выехал на встречку, пытаясь обогнать едущий впереди автомобиль. В этот момент по той полосе двигалась «Тойота Королла Аксио». У водителей не было времени для маневра, чтобы избежать столкновения. Иномарки на скорости протаранили друг друга.

- Водитель «Ниссана» скрылся с места аварии, бросив машину. Пострадали пассажир и водитель «Тойоты». За рулем был 40-летний мужчина. Он получил травмы и находится на амбулаторном лечении. Его 41-летняя попутчица пострадала сильней. Ее госпитализировали с серьезной травмой бедра, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Оставленный «Ниссан» эвакуировали на спецстоянку. Личность сбежавшего водителя устанавливается.

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