Авиарейсы Хабаровск – Харбин стартовали 10 января Фото: пресс-служба международного аэропорта Хабаровск

Компания Hainan Airlines приступила к выполнению рейсов из Хабаровска в Харбин. Первый полет состоялся 10 января. Борт со 129 пассажирами совершил первый рейс в минувший вторник. На маршруте задействуется Boeing 737-800 на 164 кресла.

- Рейсы будут выполняться каждую неделю по вторникам. Прибытие в Хабаровск - в 15:00, вылет в Харбин - в 17:00. Продолжительность полета составляет от полутора до двух часов, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

Пока туристические визы в Китай получить невозможно, но россияне могут посещать страну с деловыми, образовательными, рабочими целями и по семейным обстоятельствам. Чтобы попасть на рейс, нужно иметь отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не раньше чем за 48 часов до вылета.

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