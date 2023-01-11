Волонтеры Хабаровского края поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Фото: «Единая Россия», Хабаровский край

В рамках акции «С Новым годом, ветеран!» волонтеры Хабаровского края поздравили участников Великой Отечественной войны. 116 ветеранов региона получили продуктовые наборы.

Помощь ветеранам Фото: «Единая Россия», Хабаровский край

- За несколько недель активисты «Единой России» поздравили более 100 ветеранов. Остались последние адреса. В народной программе партии есть направление «Забота о каждом нуждающемся», в рамках которого мы постоянно помогаем, навещаем пожилых людей, многодетные и нуждающиеся семьи. На Новый год мы не могли не уделить внимание ветеранам, - сказал Александр Федчишин, депутат хабаровской гордумы.

Вручение продуктового набора Фото: «Единая Россия», Хабаровский край

Ветераны благодарят волонтеров. Для них внимание - самый дорогой подарок. Одной из тех, кто получил продуктовый набор, оказалась Вера Чернакова, участница Великой Отечественной войны. В прошлом году ей исполнилось 96 лет. С 16 лет она была на фронте в качестве добровольца. Сначала девушка переписывала боевые донесения, а позже была зачислена в артиллерийский полк телефонисткой. В январе 1944 года молодая девушка смогла взять двоих немецких унтер-офицеров в плен, за что получила медаль «За боевые заслуги». Также Вера Афанасьевна получила орден Отечественной войны второй степени, медали «За победу над Германией», «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены».

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