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НовостиОбщество11 января 2023 2:22

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с ограниченными возможностями в Хабаровске

Ребята получили подарки и повеселились вместе со сказочными персонажами
Александра ЯВИЩЕНКО
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с ограниченными возможностями в Хабаровске

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с ограниченными возможностями в Хабаровске

Фото: Никита МАНЬКО

Ежегодная социальная акция «Подарок от Деда Мороза» прошла в Кировском районе Хабаровска. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали утренник, вручили им подарки и поздравили с новогодними праздниками. Ребята в ответ прочитали стихи и спели песни Деду Морозу и Снегурочке.

- Праздник не был бы таким сказочным без благотворителей. Выражаем огромную благодарность спонсорам акции, - сказали в комитете по управлению Кировским районом Хабаровска.

Акция прошла на ура. Дети и их родители получили массу положительных эмоций. Они поблагодарили организаторов за устроенный праздник для ребят.

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