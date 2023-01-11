Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с ограниченными возможностями в Хабаровске Фото: Никита МАНЬКО

Ежегодная социальная акция «Подарок от Деда Мороза» прошла в Кировском районе Хабаровска. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали утренник, вручили им подарки и поздравили с новогодними праздниками. Ребята в ответ прочитали стихи и спели песни Деду Морозу и Снегурочке.

- Праздник не был бы таким сказочным без благотворителей. Выражаем огромную благодарность спонсорам акции, - сказали в комитете по управлению Кировским районом Хабаровска.

Акция прошла на ура. Дети и их родители получили массу положительных эмоций. Они поблагодарили организаторов за устроенный праздник для ребят.

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