Конкурс патриотического рисунка «Наши герои» стартовал в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 января стартовал краевой конкурс патриотического рисунка «Наши герои». Участие в нем смогут принять и хабаровчане. Творческое состязание посвящено Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны.

- Главная цель конкурса - сохранить память о ветеранах и участниках боевых действий, укрепить духовную связь между людьми разных поколений, - рассказали в администрации Хабаровска.

Участниками могут стать жители края любого возраста. Победителей выберут в двух номинациях: «Детский рисунок» (до 14 лет) и «Герои моими глазами» (старше 15 лет). Отправлять заявки нужно на почту socrek@adm.khv.ru. Победители получат дипломы и подарки.

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