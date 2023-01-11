Михаил Дегтярев и Сергей Кравчук подвели итоги развития Хабаровска за 2022 год Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Они подвели итоги ушедшего года и наметили планы на текущий. На повестке стояли вопросы развития экономики, исполнения бюджета, реализации национальных и инвестиционных проектов, строительства жилья и социальных объектов.

- В 2022 году в бюджет города поступило 19,5 миллиарда рублей. Больше 60% расходов пришлось на соцсферу. Активизировалось строительство нового и расселение аварийного жилья, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

При содействии региональной власти город активно участвует в нацпроектах. Общий бюджет мероприятий в 2022 году составил около 1,6 миллиарда рублей. На этот год намечена сдача двух школ на 2,2 тысячи человек в общей сложности. В городе закончат реконструкцию Тургеневской лестницы, расселят около 900 жителей аварийных домов, отремонтируют больше 40 участков дорожной сети. Переходящее строительство ТЭЦ-4 и тепломагистрали ТМ-35 продолжится в этом году.

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