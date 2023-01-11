Пожар произошел на рынке «Многорядов» 11 января в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

11 января около 11:35 на центральный пункт пожарной связи сообщили, что на оптовом рынке «Многорядов» на 60-летия Октября, 162 горит кафе быстрого питания «Плов Центр». Спасатели выехали на место ЧП.

- По прибытии первых расчетов установлено, что горит кровля одноэтажного здания, обшитого сэндвич-панелями. Информация о пострадавших не поступала, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели локализовали огонь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В 12:20 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров. Спасатели продолжают борьбу со стихией. Они разбирают конструкции здания и выполняют проливку, чтобы избежать повторного возгорания.

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