Аптеки, продукты и кино: как провели новогодние праздники хабаровчане

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики «МегаФона» изучили обезличенную статистику по активностям на сайтах, в соцсетях и мессенджерах, чтобы выяснить, как готовились к Новому году хабаровчане и чем занимались на каникулах.

Перед Новым годом хабаровчане активно закупали витамины и лекарства. Интернет-трафик на сайты аптек увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным днем для приобретения товаров в аптеках стало 29 декабря, когда спрос вырос в полтора раза по сравнению с обычным днем месяца.

Во время подготовки к праздникам жителям региона также было не до просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах. Повышенный интерес к таким ресурсам проявился 5, 6 и 7 января. В эти дни интернет-трафик вырос в 1,5 раза по сравнению с началом года.

Зато в список самых востребованных сайтов в этот период вошли ресурсы по доставке продуктов на дом. Хабаровчане задумались о покупке еды накануне праздников - пик посещаемости пришелся на 29 и 31 декабря. Наименьший интерес наблюдался 1 и 2 января. Вторая волна активных посещений зарегистрирована 4, 5 и 6 января.

В целом в новогоднюю ночь и каникулы жители Хабаровского края активно пользовались мобильным интернетом. Объем трафика вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

Традиционные голосовые вызовы снизились на 13%, им на смену пришли звонки и чаты в мессенджерах. По общему объему передачи данных уверенно лидирует Telegram, на который пришлось 70% от общего трафика приложений для общения. На втором месте расположился What’s App с долей 29%. Среди социальных сетей пальму первенства держит «ВКонтакте» с долей трафика около 86%.

Больше всего в новогоднюю ночь хабаровчане общались внутри края, на втором месте звонки в Москву и область, на третьем в соседнее Приморье. При этом пик поздравлений пришелся на 12 часов дня 31 декабря, немного меньше голосовых вызовов совершили в первые минуты нового года.

«В преддверии новогодних праздников наши инженеры запустили связь в десятке небольших и удаленных населенных пунктах, а также модернизировали сеть в краевой и промышленной столицах края. Наличие стабильной связи и мобильного интернета позволило нашим абонентам вовремя купить подарки для родных и близких, а также поздравить всех не только в режиме голосового вызова, но и по видеосвязи, даже в период повышенных нагрузок на сеть», – комментирует директор хабаровского отделения «МегаФона» Дмитрий Оловянников.