Общественники и сотрудники мэрии помогут социально незащищенным хабаровчанам Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовал конкурс на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Выделенные деньги можно будет потратить на реализацию проектов, направленных на помощь социально незащищенным жителям. Из городского бюджета будет выделено 1,3 миллиона рублей. Каждая СОНКО может получить до 400 тысяч.

- В прошлом году поддержку получили четыре организации, - рассказали в мэрии Хабаровска.

В 2023 году конкурс пройдет в два этапа. С 20 января начнется прием заявок. Он продлится месяц. В начале апреля объявят претендентов-победителей. Условия конкурса опубликованы на сайте администрации города.

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