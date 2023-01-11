Проезд подорожает в автобусах Комсомольска с 10 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

С 10 февраля жители Комсомольска будут платить на пять рублей больше за проезд на двух автобусных маршрутах. Сообщается, что дороже станут маршрутки №№ 2 и 25. Цена билета поднимется с 35 до 40 рублей.

Уведомление о подорожании услуг направил в администрацию города ИП М. Н. Карпунов, который занимается пассажироперевозками по этим двум маршрутам. Решение поднять стоимость проезда он объясняет несколькими факторами. В последнее время выросла цена топлива, увеличился МРОТ, подорожали запчасти и расходные материалы, которые нужны для обслуживания транспорта и поддержания его в рабочем состоянии.

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