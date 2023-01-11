Михаил Дегтярев считает Хабаровск столицей края и Дальнего Востока Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края встретился с мэром Хабаровска, чтобы обсудить результаты работы за 2022 год и наметить перспективные направления на 2023-й. Во время разговора с главой краевой столицы он сказал, что считает Хабаровск главным городом во всем округе.

- Исторически и фактически Хабаровск - столица не только края, но и Дальнего Востока. Это бриллиант всего макрорегиона. Поэтому он должен блистать по всем направлениям развития, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, в краевой столице сосредоточены крупнейшие проекты федерального уровня. Среди них - Дальневосточный художественный музей, межвузовский кампус, одна из самых длинных набережных в России, центры экстремальных видов спорта и уличного баскетбола.

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