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НовостиПроисшествия11 января 2023 4:47

Еще чуть-чуть, и снег растает: погода продолжит удивлять хабаровчан 12 января

Небывалое потепление посреди зимы ожидает Хабаровский край 12 января
Александра ЯВИЩЕНКО
Небывалое потепление посреди зимы придет в Хабаровский край 12 января

Небывалое потепление посреди зимы придет в Хабаровский край 12 января

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровском крае 12 января будет несвойственной для города в этот период года. Синоптики прогнозируют от -3 до -5 днем и от -14 до -16 ночью. Осадки не ожидаются. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

Также непривычной будет и погода в Хабаровском крае в этот четверг. 12 января небольшой снег пройдет в северных и центральных районах. Ветер на территории региона поднимется до 10-14 метров в секунду.

На юге ожидается от -14 до -19 ночью и от -2 до -7 днем. В центральных районах края - от -14 до -27 ночью, от -2 до -13 днем. На севере будет от -14 до -32 ночью, а днем от -12 до -26 градусов.

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