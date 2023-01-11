Новый детский сад на 110 мест появился в селе Матвеевка Хабаровского района Фото: Прокуратура Хабаровского края

Строительство детского сада началось в июле 2020 года. Двухэтажное здание площадью около 3,5 тысячи квадратов не сдали в срок из-за нарушений, которые допустил подрядчик во время выполнения работ. Вместо 2021 года детсад сдан в эксплуатацию только сейчас, в январе 2023-го.

- Сотрудники прокуратуры каждый месяц инспектировали объект. Руководителю «Службы заказчика министерства строительства Хабаровского края» внесены представления, объявлено предостережение из-за нарушения сроков выполнения работ, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Благодаря принятым мерам у жителей Матвеевки теперь появится детсад на 110 мест. Общая стоимость объекта составила больше 207 миллионов рублей.

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