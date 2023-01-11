Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды11 января 2023 5:22

Культурно отдохнуть предлагают хабаровчанам на Старый Новый год

В городе пройдут праздничные концерты и развлекательные программы
Александра ЯВИЩЕНКО
Культурно отдохнуть предлагают хабаровчанам на Старый Новый год Фото: Хабаровская краевая филармония

Культурно отдохнуть предлагают хабаровчанам на Старый Новый год Фото: Хабаровская краевая филармония

Жителям Хабаровска предлагают посетить культурные мероприятия 13 и 14 января. В эти дни в краевой филармонии пройдет концерт «Старый Новый год с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром». А в домах культуры Хабаровского района организуют конкурсные, танцевальные и игровые программы.

- Отмечать праздники в театре или концертном зале - отличная традиция. Мы стремимся, чтобы у всех жителей было больше поводов провести досуг приятно и с пользой. Только за первую неделю января более 50 тысяч человек посетили спектакли и представления, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Запланированные мероприятия можно будет посетить бесплатно по «Пушкинской карте».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.