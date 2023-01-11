Культурно отдохнуть предлагают хабаровчанам на Старый Новый год Фото: Хабаровская краевая филармония

Жителям Хабаровска предлагают посетить культурные мероприятия 13 и 14 января. В эти дни в краевой филармонии пройдет концерт «Старый Новый год с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром». А в домах культуры Хабаровского района организуют конкурсные, танцевальные и игровые программы.

- Отмечать праздники в театре или концертном зале - отличная традиция. Мы стремимся, чтобы у всех жителей было больше поводов провести досуг приятно и с пользой. Только за первую неделю января более 50 тысяч человек посетили спектакли и представления, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Запланированные мероприятия можно будет посетить бесплатно по «Пушкинской карте».

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