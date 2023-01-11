Студенты аграрных специальностей пройдут практику за бюджетные средства в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с 2023 года, сельхозпроизводители смогут принимать студентов-аграрников на практику, компенсируя часть расходов на их зарплату и проживание. Из федерального бюджета можно будет вернуть до 90% от трат на студентов вузов Минсельхоза РФ и до 30% - учащихся других институтов.

- Кадровый потенциал, система управления и технологический уровень – основные факторы развития агропромышленного комплекса. Подготовка специалистов для отрасли - одна из стратегических задач, которые ставит руководство страны и края, - сказал Павел Сторожук, глава регионального минсельхоза.

Соглашения о сотрудничестве на уровне краевого правительства заключены с Дальневосточным аграрным университетом в Благовещенске и с Арктическим государственным агротехнологическим университетом в Якутске.

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