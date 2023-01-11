Системы безопасности усилят в четырех школах Хабаровска в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

Обновленные системы безопасности появятся в четырех школах Хабаровска в 2023 году. Город получил 26 миллионов рублей из краевого бюджета и вложил 17 миллионов муниципальных средств. Этой суммы хватило на модернизацию систем видеонаблюдения, установку турникетов и домофонов, сигнализаций на двери и окон в 10 учреждениях.

- Безопасность детей - одно из важнейших направлений работы. Защите учебных заведений от террористической угрозы мы должны уделять повышенное внимание, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В 2023 году работа по повышению безопасности в школах продолжится. Этот вопрос находится на контроле городского управления образования.

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