Заключенные хабаровской ИК-13 изготовили клетки для бездомных собак Фото: Администрация Хабаровска

В 2022 году администрация Хабаровска заключила контракты с УФСИН (исправительная колония №13), в рамках которых заключенные изготовили девять клеток-ловушек, девять вольеров, 17 петельных приспособлений для отлова бездомных животных. Все изделия, общая стоимость которых составила 1,85 миллиона рублей, были переданы в специальные организации.

- За 2022 год осуществлен отлов 1 855 животных (1 186 собак, 669 кошек), - рассказали в администрации Хабаровска.

По закону уличных животных отлавливают, маркируют, стерилизуют и выпускают обратно, если они ведут себя спокойно. В случае агрессии их оставляют на пожизненное содержание. Сейчас в Хабаровске 30 таких животных.

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