Дети страдают из-за безразличия взрослых: серьезные проблемы выявили в пяти семьях Хабаровска

Пять случаев родительской халатности зафиксировали в Кировском районе Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Хабаровска проверили семьи, которые находятся в социально-опасном положении. Представители комиссии по делам несовершеннолетних устроили рейд, в ходе которого зафиксировали проблемы в пяти семьях, где родители и законные представители не исполняют свои обязанности по уходу за детьми.

- В одном случае пришлось даже вызвать полицию, так как представитель детей был дома в пьяном виде. По результатам проверки ребят пришлось забрать из семьи в госучреждение, - рассказали в комитете по управлению Кировским районом.

Всего за девять дней было проверено 94 семьи, в которых воспитываются 173 ребенка. Особое внимание уделили условиям содержания детей в домах, где нет централизованного отопления.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.