Дети страдают из-за безразличия взрослых: серьезные проблемы выявили в пяти семьях Хабаровска

Пять случаев родительской халатности зафиксировали в Кировском районе Хабаровска
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировском районе Хабаровска проверили семьи, которые находятся в социально-опасном положении. Представители комиссии по делам несовершеннолетних устроили рейд, в ходе которого зафиксировали проблемы в пяти семьях, где родители и законные представители не исполняют свои обязанности по уходу за детьми.
- В одном случае пришлось даже вызвать полицию, так как представитель детей был дома в пьяном виде. По результатам проверки ребят пришлось забрать из семьи в госучреждение, - рассказали в комитете по управлению Кировским районом.
Всего за девять дней было проверено 94 семьи, в которых воспитываются 173 ребенка. Особое внимание уделили условиям содержания детей в домах, где нет централизованного отопления.
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