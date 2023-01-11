Телерадиовещание прервется в Хабаровске 12 и 16 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчан в ближайшие дни ожидает временное прекращение телерадиовещания. Трансляции приостановят из-за технических работ на «Дальневосточном РЦ».

- 12 января с 08:00 до 17:00 остановят трансляции программ пакета цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 (второй мультиплекс). 16 января с 08:00 до 17:00 перестанут работать радиопрограммы «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ», - рассказали в администрации Хабаровска.

Жителям краевой столицы советуют не менять настройки телевизоров и радио. Как только вещание возобновится, программы начнут работать в прежнем режиме. Хабаровчан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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