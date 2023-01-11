«Россельхозбанк» провел 70 «Вкусных пятниц» в Хабаровском крае

Фото: Россельхозбанк

Проект «Вкусные пятницы», запущенный «Россельхозбанком», предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из офиса, напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более 2,5 тысячи мероприятий в 60 регионах России. Только в Хабаровском крае их прошло более 70.

В апреле 2022 года РСХБ запустил инициативу «Вкусные пятницы», цель которой - поддержка российских фермеров и продвижение здорового образа жизни, связанного с потреблением качественной и натуральной продукции. Пилотный запуск проекта прошел в офисах «Россельхозбанка»: фермеры, представленные на цифровой платформе «Свое родное», смогли представить широкий ассортимент своих товаров - сыры, хлеб, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое.

Летом проект вышел за рамки банка: «Вкусные пятницы» стали проводиться на площадках корпоративных клиентов РСХБ и в крупных значимых госучреждениях. Например, в ФГБУ «Главрыбвод», КГБУ «Отдел социальной защиты населения», ГК RFP.

Стать участником «Вкусных пятниц» может любой фермер: нужно просто подать заявку на платформе «Свое родное». Постоянными участниками мероприятия в Хабаровске являются ИП ГКФХ Арьянкина О. А., ИП Дакал Н. П., ООО Простор («Исинга»), ГКФХ Пешков Р. А. Принять участие в мероприятии могут также государственные организации и корпоративные клиенты РСХБ, которые хотят принять производителей фермерской продукции на территории своих предприятий. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения «Вкусной пятницы». Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, «Россельхозбанк» берет на себя. Требование к компаниям одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей.

Особенность проекта - современный формат ярмарки, где покупатели могут напрямую пообщаться с представителями фермерских хозяйств, узнать об особенностях производства и выбрать одного или нескольких производителей еды, у которых можно будет заказывать натуральные продукты на постоянной основе. Каждый посетитель «Вкусных пятниц» может продегустировать продукцию перед покупкой, чтобы определиться с выбором. Кроме того, приложение «Свое родное» дает возможность пользователям делать предзаказы с бесплатной доставкой на площадку проведения мероприятия, что удобно и выгодно и покупателю, и фермеру.

С каждым годом количество активных пользователей цифровой экосистемы «Свое» растет. В настоящее время их число уже превысило три миллиона человек. В экосистему, помимо магазина фермерской продукции, также входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей «Свое фермерство», платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров «Свое за городом» и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни «Свое жилье» и «Свое село».

«Сейчас мы осваиваем новые каналы для реализации продукции, в том числе и дистанционные. Например, маркетплейс «Свое родное» от «Россельхозбанка» - очень удобная и современная площадка, набирающая популярность в нашем регионе. А участие во «Вкусных пятницах» дает дополнительный толчок для увеличения продаж и узнаваемости нашего бренда. К слову, с «Россельхозбанком» у нас сложились продуктивные партнерские отношения. Сейчас, например, рассматриваем возможность получения льготного кредита под сниженную процентную ставку для расширения производства и увеличения ассортимента продукции», - поделился мыслями Роман Пешков, фермер, занимающийся выращиванием вешенок и постоянный участник «Вкусных пятниц».