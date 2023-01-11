Можно свариться в душе: температуру горячей воды увеличили в Комсомольске из-за лютых морозов

Жители Комсомольска рискуют обжечься кипятком из крана Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Комсомольчан просят соблюдать осторожность, пользуясь горячей водой. Из-за сильных морозов энергетики увеличили температуру теплоносителя. Теперь батареи и вода в кране могут оказаться настолько горячими, что с легкостью вызовут ожоги.

- Чтобы не обжечься, перед использованием теплой воды нужно аккуратно проверить ее температуру и разбавить холодной, если потребуется, - обращаются к жителям Города юности в управлении ЖКХ администрации Комсомольска.

Если температура воды в кране выше 75 градусов, нужно обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Специалисты проверят систему отопления и отрегулируют ее параметры при необходимости.

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