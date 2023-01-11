На Колыме из-за сильного мороза остановили междугородние автобусы Фото: минтранс Магаданской области

В Магаданской области из-за сильных морозов ограничили движение межмуниципального автобуса. Рейс Магадан - Сусуман - Магадан перенесли на пятницу и субботу, 13-14 января. Как сообщает областной минтранс, в Сусуманском районе зафиксировали температуру - минус 55,3 градуса.

- Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций из-за наступления низких температур движение автобуса по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 501/502 Магадан - Сусуман - Магадан переносится на пятницу-субботу 13-14 января 2023 года в соответствии с расписанием, - сообщает минтранс.

Также из-за низких температур в центральных районах Магаданской области до - 56 градусов у школьников отменили учебу. Это касается поселка Сеймчан и села Верхний Сеймчан Среднеканского муниципального округа.

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