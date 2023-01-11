Хабаровский край получил 562 миллиона рублей на благоустройство дворов Фото: Правительство Хабаровского края

В 2022 году в Хабаровском крае впервые реализовывалась программа «1000 дворов на Дальнем Востоке». Как отметили в правительстве региона, программа получила положительные отзывы от граждан. В 2023 году она продолжится, региону уже выделено на эти цели 562 миллиона рублей.

- Для отбора дворовых территорий в девяти районах края на сайте «Голос 27» прошло голосование. В 2023 году будет благоустроено 80 дворовых территорий. Хабаровскому краю уже выделено 562 миллиона рублей, - сказала Марина Морозова, начальник отдела по работе с населением и информатизации министерства ЖКХ.

Власти региона выехали в некоторые дворы и узнали, как преобразились территории благодаря программе. Много где построили новые детские и спортивные площадки, благоустроили территории. Например, на улице Блюхера. Раньше здесь была только песочница, а теперь игровые комплексы и спортивные площадки.

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При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

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