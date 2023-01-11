Мамы в перинатальном центре Хабаровска смогут наблюдать за новорожденными по камерам Фото: краевой минздрав

Краевой перинатальный центр, расположенный в Хабаровске, закупил 10 камер видеонаблюдения. Их установят там, где проходят манипуляции с новорожденными детьми - в отделении анестезиологии-реанимации. Теперь родители смогут наблюдать за состоянием ребенка и видеть, как протекает операция или лечение.

- Специальная камера установлена над кювезом новорожденного. По защищенному каналу связи ссылка передается родителям или законным представителям. Взрослые могут наблюдать за новорожденным в те моменты, когда не проводятся врачебные манипуляции, - рассказали в краевом минздраве.

При этом после выписки видео не сохраняются, это позволяет сохранить конфиденциальность. Сейчас камера уже включена над одной из кроваток. Начать наблюдать за ребенком родители могут по заявлению. Оно дается в том случае, если ребенок весит более одного килограмма и не подключен к аппарату ИВЛ.

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