В Хабаровском крае выявили 30 фактов незаконной рубки хвойных деревьев Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае перед Новым годом прошла операция «Елочка» по выявлению незаконной вырубки хвойных деревьев. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, инспекторы патрулировали леса, в канун праздника обычно фактов рубки становится больше. Также с ноября идет операция «Лес». Итоги двух этих кампаний подвели власти.

- Во время операции «Лес» прошло 234 патрульных мероприятия, в том числе 81 мероприятие совместно с органами УМВД. На дорогах было проверено 618 лесовозов, в 15 случаях выявлены нарушения. Было пресечено 30 фактов незаконных рубок, в том числе 14 фактов незаконной заготовки «новогодних елей», - сообщили в правительстве.

Общий объем уничтоженных хвойных деревьев составил почти 70 кубометров на сумму 2,2 миллиона рублей. Было изъято 240 хвойных деревьев. По операции «Елочка» провели 203 рейда. В общем объем ущерба лесному фонду по двум программам составил 6,7 миллиона рублей.

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