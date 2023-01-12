Экстренная эвакуация: четыре человека едва не погибли при пожаре в Комсомольске

Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасательной службы Комсомольска 11 января около 17:30. Спасателей вызвали очевидцы, которые заметили дым, исходящий из окон квартиры на первом этаже девятиэтажки. Очаг возгорания находился в одной из трех комнат. Горели домашние вещи.

- Чтобы попасть в квартиру, пришлось вскрывать дверь шанцевым инструментом. Внутри находились мужчина и женщина. Их эвакуировали на улицу и передали медикам. После осмотра врачей комсомольчан увезли в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Весь подъезд затянуло дымом. Спасатели эвакуировали еще двух жильцов дома, которые могли отравиться угарным газом. В то же время расчеты смоги локализовать огонь на 12 квадратах в 17:43. Полностью пожар потушили в 18:02.

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