Шесть миллиардов рублей направят на сдерживание цен за коммуналку в Хабаровском каре Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 декабря 2022 года тарифы на коммуналку поднялись. Платежи за некоторые услуги выросли в пределах девяти процентов, а некоторые блага стали стоить дороже на 20-30%. Следующая индексация тарифов запланирована на 1 июля 2024-го. Чтобы полтора года жители региона могли платить за услуги без удорожаний, власти Хабаровского края выделили шесть миллиардов рублей на сдерживание цен.

- Применяются три специальных механизма: установлены предельные тарифы, предельные индексы роста платы и предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Подъем цен на коммуналку - вынужденная мера, позволяющая обеспечить стабильную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ.

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