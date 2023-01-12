Шесть миллиардов рублей направят на сдерживание цен за коммуналку в Хабаровском каре
Фото: Даниил ОПАРИН
С 1 декабря 2022 года тарифы на коммуналку поднялись. Платежи за некоторые услуги выросли в пределах девяти процентов, а некоторые блага стали стоить дороже на 20-30%. Следующая индексация тарифов запланирована на 1 июля 2024-го. Чтобы полтора года жители региона могли платить за услуги без удорожаний, власти Хабаровского края выделили шесть миллиардов рублей на сдерживание цен.
- Применяются три специальных механизма: установлены предельные тарифы, предельные индексы роста платы и предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.
Подъем цен на коммуналку - вынужденная мера, позволяющая обеспечить стабильную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ.
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