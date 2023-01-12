Дефицит кадров дорожной отрасли образовался в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае сотни дорог и десятки мостов, которые нужно приводить в порядок. Но для этого региону нужны квалифицированные специалисты. На данный момент наблюдается большой дефицит кадров. Особо остро стоит вопрос нехватки сметчиков-проектировщиков, бульдозеристов и водителей категории D.

- В регионе уделяется особое внимание мостам. Мы вошли в федеральную программу и одни из первых начали ремонтировать переправы. На территории края сейчас 711 деревянных конструкций, которые нуждаются в ремонте, но практически нет технических работников-мостовиков, - сказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Дорожная отрасль региона получает финансирование из федерального бюджета. Предприятия готовы брать студентов на практику и в дальнейшем принимать их на работу. Поэтому в крае уделяется особое внимание подготовке кадров для предприятий автотранспорта и дорожного хозяйства. В связи с этим региональные минтранс и минобрнауки подписали соглашение о взаимодействии, что позволит сократить дефицит кадров.

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