Баланс на «Пушкинской карте» обновился у жителей Хабаровского края в 2023 году
Фото: Олег ЗОЛОТО
Программа «Пушкинская карта» направлена на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. В 2023 году жители Хабаровского края от 14 до 22 лет получили на счет по пять тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на покупку билетов в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и другие учреждения.
- В Хабаровском крае партнерами проекта стали более 120 организаций, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
Чтобы воспользоваться «Пушкинской картой», нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», в котором доступна афиша всех мероприятий. Также можно выбрать учреждение на портале «Культура.РФ».
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