Студенты ограбили магазин с телефонами в Хабаровске Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Ограбление магазина сотовой связи произошло в октябре прошлого года. Тогда двое парней зашли в павильон и попросили менеджера показать четыре смартфона. Когда девушка отвлеклась, молодые люди выбежали из магазина, прихватив гаджеты на 100 тысяч рублей с собой. Полицейские разыскали грабителей. Ими оказались студенты технического колледжа Комсомольска 19 и 20 лет. Парни приехали на несколько дней в Хабаровск на отдых.

- Украденные телефоны молодые люди продали случайному прохожему за 28 тысяч, а деньги потратили, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На подозреваемых завели уголовное дело за грабеж. Их взяли под стражу и направили документы в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

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